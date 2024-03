Schobert Larának sok rajongója van, ami persze nem is meglepő. Rubint Réka és Schobert Norbi kislányából igazán gyönyörű nő lett, akinek ráadásul a szíve is a helyén van. Mindenkinek ott segít, ahol tud, ráadásul nagyon szorgalmas és dolgos lány is. Jelenleg Budapest és Kazincbarcika között ingázik. Focista szerelmével ugyanis már összeköltözött, ott is dolgozik, ugyanakkor gyakran szeretné látni a családját. Szerelme pedig nem más, mint a pécsi csapatot erősítő Szekszárdi Tamás. Lara most engedte a követőinek, hogy kérdéseket tegyenek fel, ebből pedig számos dolog ki is derült - szúrta ki a borsonline.hu.

Schobert Lara Instagram

Az egyik első kérdés az volt, hogy milyen zenéket szeret, mire Lara megmutatta kedvenc előadóit. Elárulta, hogy tudja, hogy első pillantásra ez furcsa, de nagyon színes a zenei ízlése. Arról is beszélt továbbá, hogy kiskutyája vele alszik, és sokszor hozzábújik, és azt is megtudjattuk, hogy soha nem volt pattanásos.