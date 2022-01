A kutyatrénerek szerint a leszoktatáshoz első körben a kiváltó okot kell megtalálni. A folyamatos ugatásnak jellemzően két fő oka van, az egyik az unalom és a túl sok energia felhalmozódása. Ez általában akkor fordul elő, amikor kedvencünk egyedül van otthon, vagy csak minden ok nélkül elkezd hangoskodni, hogy figyelmet kapjon. A másik gyakori ok, amikor a kutya feszült és fél. A figyelemre vágyó kedvenc esetében éppen ezért fontos a fizikális és mentális lefárasztás – sok séta, játék, vagy különböző kutyás sportok kipróbálása. Az engedelmességi feladatok, a különféle vezényszavak megtanítása is hasznos – ezáltal többet gondolkozik, elfoglalttá válik, nem unatkozik az állat.

A folytonos ugatás a magánytól is kialakulhat. Ezért ha a gazdi hazaér, addig érdemes figyelmen kívül hagyni, amíg abba nem hagyja a hangoskodást. Miután befejezte, akkor a jutalma lehet az üdvözlés, simogatás. Fontos meghúzni a határokat a lakáson belül is. Mindig adott időben kapjon enni, legyenek bizonyos helyek a házban, ahová neki nem szabad menni. Ilyen lehet például a fürdőszoba, gyermekszoba vagy akár a kanapé. Rá kell szoktatni, hogy a saját ágyában töltse az éjszakát. Ezek a szabályok rá is jó hatással lesznek, kialakul az életében egy ritmus, nem emészti fel az energiáját az alkalmazkodás és az összevisszaság.



A gazdik előre készülnek a durrogásra



A szilveszter a kutyák életében egy igen kérdéses nap: van amelyiket megviseli, némelyek viszont gond nélkül átvészelik az éjszakát. Szerencsére idén is bebizonyosodott, hogy felelősen gondolkodnak a gazdik, viszonylag kevés kutya szökött el otthonról a tűzijátéktól való félelmében. Viszont ha a baj megtörtént, érdemes felhívni a közeli állatmenhelyeket, plakátokat csinálni az állat képeivel, és a közösségi média felületein is megosztani a szeretett kedvenc fényképeit a tulajdonos elérhetőségével együtt.