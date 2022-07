A Balaton déli partja kedvelt üdülőhelyszín volt már a rendszerváltást megelőző időszakban is. Baranyából, Pécsről sokan nyaraltak Balatonlellén, de a közelében fekvő Balatonboglár és Fonyód is látogatott volt már akkor is. Bár kezdetben a limitált külföldi utazási lehetőségek béklyójában a balatoni nyaralás gondolata némileg egybecsengett A tanú című film ikonikus mondatával – Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a mienk! –, már akkor megvolt sajátos, romantikus hangulata és sokak emlékeiben hagyott maradandó nyomot a magyar tópart különleges atmoszférája. Nem véletlenül születtek ma már retróként emlegetett slágerek az ott töltött szünidőről, a KFT Balatoni nyara mellett Bródy János is megemlékezett melankolikus dalában Balatonföldvárra tett látogatásáról.