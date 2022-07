A program homokvárépítési versennyel indul, az alkotásokra az IKSZT Bicsérd Facebook-oldalon a közönség is szavazhat. Lesz közös kókuszgolyó-készítés és kézműves-foglalkozás is. A testmozgás sem marad el, számháborút, majd sportnapot tartanak, ahol mókás és kreatív feladatokat is kapnak a gyerekek.