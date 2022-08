Az egykori bányászvárosba az elmúlt évtizedekben sokan érkeztek Erdélyből, akik itt új otthonra, illetve befogadó közegre leltek. A trianoni kis határokon belülre átköltözők a szívükkel is hoztak egy darabot Erdélyből, s ennek az egyik szép és megható megnyilvánulása volt a Komlói Székelykapu felállítása a város kulturális központjánál.

A kaput nemrég át is helyezték a Trianon emlékműhöz, hogy még inkább szimbolizálja az összetartozást az elszakított nemzettársainkkal. Ám az is kiderült, hogy az idő nem kímélte, ezért a közösségi összetartozás jelképét közösségi, társadalmi összefogással szeretné rendbe tenni az önkormányzat, hogy a komlóiak, az erdélyi komlóiak is részt vehessenek a felújításban.