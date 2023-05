A Nemzeti Emlékhelyek napja alkalmából a szigetvári vár is színes programokkal várja az érdeklődőket – szó szerint. Közösségi festésen vehetnek részt ugyanis az érkezők, ahol együtt alkothatnak meg egy képet. Viseletbemutatóval is várnak 10.30-12.00, illetve 14.00-15.30 közöttt, fényképezkedhetnek az öltözetekben, valamint az igazság kútjában is elmerülhetnek a résztvevők.