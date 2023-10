„Tökmag – Őszi Családi Pikniket” szerveznek október 21-22-re a Medvehagyma Házban és helyi piac térre. A hétvége egy horgászbörzével indul, de rendezvény középpontjában a tök lesz. Mint a szervezők közölték: a jókedv, kacagás, tökös finomságok nem maradhatnak el. A program kínálata bőséges: gyermekmozi, kalandtúrák, tökfaragás, töklámpáskészítő-verseny is lesz. Szombaton a jazz is megszólal, sőt erdőfürdő túrát is szerveznek.