A kitűzött cél

Ha megvan az úti cél, elő a térképpel! Az út a fontos, nem a cél, tartja a mondás, vagyis térkép és az internet segítségével mazsolázgassunk az útba eső látványosságok között, és saccoljuk meg, mennyi idő alatt érünk oda a szálláshelyül szolgáló célállomáshoz.

A legnépszerűbb szálláshelyet kínáló portálok a településeken található szálláshelyeket árral együtt tüntetik fel a térképeiken. Nagyobb városok központjaiban általában drágábban foglalható szoba, mint a külvárosban vagy a környező falvakban. Ha jó az ajánlat, és a kiszemelt látnivalóktól sincs nagyon messzire, csapjon le ezekre!



Fő a biztonság

A részletes ismertető és a (minél több) fotó alapvető fontosságú a hirdetésnél. De ezek alapján még ne foglalja le a szállást! Keressen rá a neten, hátha van honlap, egyéb internetes elérhetőség, telefonszám. Ha semmit nem talál, az gyanús.

Ha több esélyes között hezitál, olvasgassa végig a vendégek közzétett értékeléseit. Ezek is sok hasznos információval bírnak. Ha más portálon is szerepel az adott szálláshely, hasonlítsa össze az ajánlatokat, a saját weboldalon hirdetett ár általában kevesebb.

Fizetési mizéria

Hát igen, itt lehetnek gubancok, nem ok nélkül félünk kártyaadataink megadásától. A hirdetéseknél mindig szerepel a fizetés módja. Biztonságos, ha foglaláskor a helyszíni fizetés vagy az ingyenes lemondás (meghatározott időpontig) egyaránt választható. A nem lemondható, azonnal fizetendő lehetőség kevésbé bizalomgerjesztő. A hitelkártyával történő online fizetés helyett az egyszer használatos kártyás lehetőséget válasszuk. De az is megvéd az esetleges kártyacsalásoktól, ha a Revolut-számlánkra csak annyi pénzt utalunk, amennyi a foglalás díja. Mielőtt előre kifizetné a foglalást, hívja fel a megadott számot, kérdezzen a szállásadótól. Az is lehet, hogy ha közvetlenül nála foglal, olcsóbban kapja meg a szállást, mint a szállásközvetítő portálon keresztül.