Az ilyen versenyek nemcsak egy lehetőséget kínálnak a résztvevőknek arra, hogy megmutassák magukat a nagyközönség előtt, hanem egyúttal egy izgalmas kaland is, ahol felfedezhetik önmagukat és határaikat. A versenyre való felkészülés izgalma és feszültsége kihívást jelent minden résztvevő számára, ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy új dolgokat tanuljanak magukról és a környezetükről. Már három fotózási napon túl vagyunk, de a mezőny még nem teljes, néhány hely még maradt, úgyhogy most már ne várj tovább, jelentkezz!

2024-es megújult Tündérszépek szépségversenyben nemcsak profi fotós áll a jelentkezők rendelkezésére, hanem sminkes és fodrász is segít, hogy a legjobb formájukat hozzák ki magukból a kamerának. A hófehér vásznat meg is töltötték élettel a hölgyek, akik közül káprázatos, hogy többen büszke anyukák! Büszkék is lehetnek, a képek magukért beszélnek. Ahogy korábban is, minimum három szettben készülnek a fotók: sportos, alkalmi, és fürdőruha. A szettek persze variálhatók, a lényeg, hogy előnyős és kényelmes ruhát hozz magaddal, hogy jól érezd magad benne. A fotókon bizony látszik kisugárzás!

- Barátaim biztattak a jelentkezésre, elvégre nincs veszteni valóm, és egy szuper élményben lehet részem

- osztotta meg olvasóinkkal az egyik versenyző.

Egy ilyen verseny nem csupán arról szól, hogy a lányok a kamera előtt állva mosolyogjanak. Profi sminkesek és fodrászok gondoskodnak arról, hogy mindenki a legjobb formáját mutathassa meg, és eközben jól érezze magát. Ezek a szakemberek nem csupán a külsőt emelik ki, hanem segítenek a lányoknak abban is, hogy magabiztosak legyenek és kényelmesen érezzék magukat a bőrükben. A fotózás helyszínéül szolgáló Stúdió Inside egy inspiráló és nagyon otthonos környezet, így minden adott egy igazán profi portfólió elkészítéséhez.