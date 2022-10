Ekkor került sor a pécsi Repülők Hősi Emlékművének felavatására katonai pompával és tiszteletadással, a történelmi egyházak képviselőinek áldásával, koszorúzással Uránvárosban, a volt pécsi repülőtér területén. Sokan a mai fiatalok közül talán azt sem tudják, hogy itt 1930 és 1956 között működő repülőtér volt.

Az avatás jelentős eseménynek számított, mert kizárólag civil kezdeményezésre, széleskörű összefogással történt a megvalósítás. Emellett ez volt az országban az első, közterületen felállított olyan emlékmű, melyre több évtizedes tiltás és hallgatás után a II. világháborúban hősi halált halt ejtőernyősök és repülők nevei is felkerülhettek. A repülés és az ejtőernyőzés azonban a béke éveiben is követelt, és követel áldozatokat. A szolgálatuk teljesítése, vagy sportbaleset során életüket vesztett, a mindennapi élet hőseinek nevei is az emlékműre kerültek. Mi a közös bennük? A repülés szeretete, a bátorság, a hősiesség és az önfeláldozás. Emlékezzünk valamennyiükre tisztelettel!

A 30 éves évfordulón azokra is emlékezni kell, akiknek ezt az emlékművet köszönhetjük. A Magyar Veterán Repülők Egyesülete 1989. őszén Budapesten megalakult meg, majd néhány hónappal később, 1990. április 6-án annak Pécsi Szervezete. Az alapító ülésen 38 tag volt jelen – a Magyar Királyi Honvéd Légierő volt tisztjei, ejtőernyősök, sportejtőernyősök, sportrepülők, a repülést kedvelők, szeretők, azzal szimpatizálók. Megszületett a hősi emlékmű felállításának gondolata. Nézem a lassan sárguló fényképeket …7–8 „kisöreg” 1991. őszén, ballonkabátban, svájci sapkában, ásóval, csákánnyal felszerelkezve látott neki a munkának. Külső szemlélő számára úgy tűnhetett, hogy kertészkednek.

De nem.