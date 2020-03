Nem a boltos dolga a fertőtlenítés – véli olvasónk

A DN Postabontás rovatában a napokban megjelent észrevétel szerint vannak vevők, akik kifogásolják, hogy az üzletekben a kosarak, a bevásárlókocsik fertőtlenítéséről nem gondoskodik senki – írta levelében olvasónk.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Én úgy gondolom, hogy ez nem is az üzletben dolgozók feladata. Éppen elég tennivalójuk akad ezekben a napokban. Jelentős forgalmat bonyolítanak le. Ráadásul munkájuk közben fertőzésveszélynek teszik ki magukat, hiszen ők, ha szeretnének se maradhatnának otthon, miután egy bolti eladó home office-ban nehezen tudna dolgozni. Nem várhatjuk el tőlük, hogy minden vásárló után áttörölgessék az eszközöket. És értelmetlen is lenne, hiszen ennyi erővel minden boltban kapható terméket is fertőtleníteniük kellene, ami, lássuk be, több ok miatt is teljességgel lehetetlen.

Három javaslatom is van viszont azok számára, akik attól félnek, hogy a bevásárlókocsi tologatása miatt megfertőződnek: fertőtlenítsék le saját eszközeikkel a kocsit, használat előtt. Húzzanak gumikesztyűt, amit vásárlást követően dobjanak a kukába. De a legjobb az, ha inkább otthon maradnak – szerintem majdnem minden háztartásban van annyi tartalék, hogy akár hetekig is meg lehet oldani a család ellátását úgy, hogy nem kell a lakásból kimozdulni. Persze lehet, hogy így nem mindig a kedvenc ételek kerülnek az asztalra, de szerintem a mostani körülmények között ez a legkevesebb, ami kibírható.

Név és cím a szerkesztőségben

Képünk illusztráció.