Dr. Jakab Ferenc kérdésére professzorasszony felidézte, hogy már általános iskolában is kiváló tanárai voltak, akik korán felkeltették az érdeklődését az élővilág/biológia iránt. Egyik meghatározó tanára Kis-Bakonyi Ágnes, aki felejthetetlen kémia óráival inspirálta a fiatalokat, valamint a középiskolában Tóth Albert tanár úr, akivel közösen írtak levelet Szent-Györgyi Albertnek, nem is remélve azt, hogy valaha is választ fognak kapni. De a válasz megérkezett és ez is azok közé az élménynek közé tartozik, melyek meghatározóak voltak Karikó Katalin életében, karrierjében.

Karikó Katalin kiemelte, hogy ő mindig sikeresnek tartotta magát, annak ellenére, hogy szakmai pályafutása nem volt zökkenőmentes.

Úgy gondolja, hogy az, hogy a laboratóriumban sikerrel vette az akadályokat és mindig, minden problémát megoldott, egyenlő a sikerrel. A visszaemlékezésen túl a beszélgetés során professzorasszony kitért tudományos eredményei további hasznosítására is, és megosztotta a jelenlévőkkel, hogy milyen lehetőségek rejlenek még az mRNS technológiában.