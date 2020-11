A cigizés nem bűn, csak rossz szokás – véli olvasónk

Nehogy már eljussunk odáig, hogy az utcán sehol nem lehet dohányozni Pécsett, mert a maszk viselése a közterületen kötelező! – kezdi olvasónk.

Tudja mindenki, hogy a dohányzás rossz szokás, és azt is, hogy leszokni róla nehéz. Mindenki azonban maga dönti el, hogy károsítja-e a cigivel az egészségét, vagy sem. Az is teljesen elfogadható, hogy kijelölt helyekre szorították a dohányosokat, pontosabban megtiltották, hogy bizonyos intézmények, létesítmények stb. közvetlen közelében rá lehessen gyújtani. De ha én az utcán valahol megállok, hogy elszívjak egy cigit, az ne legyen már bűn! A dohánytermékek árai is lassan az egekbe szöknek, ami nem eredményezi azt, hogy kevesebben gyújtanak majd rá, hanem inkább az a következménye, hogy egyre többen állnak át a silányabb minőségű, így olcsóbb dohányárura. Ez is olyan, mintha büntetnék a cigizőket. Hangsúlyozom, nem bűnről, csak egy rossz szokásról beszélünk!

