A dolgozó idősek mikor vásároljanak? – kérdezi olvasónk

Nem kétlem, hogy az időkorlát bevezetése segítette a járvány terjedésének a lassítását – írta levelében.

Sajnos azonban nem gondoltak azokra a 65 év felettiekre, akik dolgoznak. Mert bizony sokan vagyunk, akik minden nap munkába járunk. Reggel nem tudunk bevásárolni, mert 9 óra előtt erre nem nyílik lehetőségünk. Ugyanakkor munka után se tudjuk beszerezni a megélhetéshez szükséges élelmiszereinket, hiszen a rendelkezések szerint dél után szintén nem mehetünk be a boltokba.

Nekünk tehát nem marad más választásunk, mint megkérni valakit, hogy segítségünkre legyen és vásároljon be helyettünk, vagy pedig mindig meg kell várnunk a hétvégét, hogy legyen időnk ennek elintézésére. Jó lett volna, ha az időkorlát bevezetésekor erre a rétegre is gondoltak volna, és legalább nekünk engedélyeznék, hogy mondjuk 16 és 17 óra között is vásárolhassunk.

Ugyanígy, ismerőseimtől hallom, hogy a vidéken, kis falvakban élő idősek is lehetetlen helyzetbe kerültek. Vannak települések, ahonnan naponta egyetlen buszjárat közlekedik a városba. Ha ennek időpontja a menetrend szerint nem 9 és 12 óra közé esik, akkor esélyük sincs a vidéken lakóknak, hogy egy, a falusi kisboltnál nagyobb választékot kínáló élelmiszerüzletbe eljussanak és bevásároljanak. Nekik is jó lenne, ha délután is legalább egy órát biztosítanának a számukra.

Persze természetesen leginkább abban bízunk, hogy mihamarabb eljön az az idő, amikor mindenki mehet bárhová, korlátozások nélkül!

Név és cím a szerkesztőségben