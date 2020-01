A vártnál több nyugdíj érkezett – írja olvasónk

Még január 10-én történt, amikor beléptem kedvenc bankom netfelületére, megnézve a megérkezett nyugdíjamat. Megdöbbenve vettem tudomásul, hogy az előírt összeg helyett többet kaptam – kezdi levélírónk.

Kormányunk 2020-ra szóló költségvetési törvényében a 2,8%-os nyugdíjemelés helyett 3,5%-ot számoltam ki. Feleségem is ellenőrizte az összeget, neki is ennyivel több nyugdíj lett számfejtve.

Előre bocsájtom, az „átkosban” nőttem föl, éltem sok-sok évet, és ha most látnak ismerőseim, nem mondják rám, hogy „átkozott” vagyok. De ahelyett, hogy most ujjonganék, és repdesnék az örömben, olyan gondolatok vetődnek föl bennem, hogy vajon tévedett valaki? Vajon vissza kell majd fizetnem a többletet? Mert láttam már olyat, hogy egy „nagyvállalat” pénzügyese kétszer nyomta meg az ENTER gombot, így kétszer folyósították a havi fizetést.

Hát már az én lelkem sem másabb már, mint a többieké, akik hitetlenkednek, gyanakodnak, minden mögött a san­da ármányt látnak? Vagy netán lemaradtam valamiről? Próbálok tájékozódni a mindennapok hírei között, olvasni a sorok közt, kerülve az álhíreket, de sehol nem találtam semmilyen reagálást erre a történésre. Annál is inkább, hiszen az említett költségvetési törvény ilyetén áthágása bűn, még ha most „bocsánatos” is. Szóval, jó lenne tisztán látni! Most ajándékot kaptunk, vagy véletlen dolog történt, vagy megkaptuk a tavalyi év reális inflációs nyugdíjemelését? Persze teljesen mindegy, sőt öröm számomra. Csak az a nagy csönd aggaszt. Hisz eddig mindkét „oldal” a nyugdíj összege miatt volt hangos. És most…?

F. P.