Az orvost engedjük behajtani!

Örömmel olvasta lapunk olvasója a Dunántúli Naplóban, hogy végre valaki foglalkozik a történelmi belváros forgalomcsillapította részén élőknek komoly gondot okozó kérdéssel, méghozzá azzal, hogy az orvosok miként tudnak behajtani.

Az olvasónk felháborítónak tartja, hogy a sürgősségi betegellátást végző orvosoknak, vagy a háziorvosnak is fizetniük kell azért, hogyha behajtani szeretnének és munkájukat szeretnék gyorsan és lelkiismeretesen végezni a belváros védett, és fokozottan védett övezeteiben.

-Az egyik érintett utcában élőként megerősíthetem, hogy mindez jelentősen megnehezíti az életünket. Ha valaki mozgásképtelen beteget ápol otthonában, akihez naponta ápolónő érkezik, és rendszeres háziorvosi ellenőrzésre szorul, az mit tegyen? Hogyan várhatjuk el ezektől a szakemberektől, hogy ők fizessenek azért, hogy a beteget ellássák? A sürgősségi ellátásban dolgozók díjfizetési kötelezettsége már csak hab a tortán – írja.

Szerinte az utcájukban rendszeresen parkolnak olyanok is, akik jönnek az itt élő ismerőseikhez, rokonaikhoz – gyaníthatóan a szükséges behajtási engedély nélkül. Itt a térfigyelő kamera. Az ezeket a szabálytalanságokat nem látja? Vagy ha látja, figyeli egyáltalán valaki a kamera által felvett képet? Azt pedig, hogy eseti engedély megváltására van egyáltalán lehetőség, szerintem nagyon sokan nem is tudják – fejezi be a levelét.

