Érkezhetnének a csekkek egyszerre – javasolja olvasónk

Megkaptam egy közműszolgáltató éves elszámolószámláit, hét példányban – kezdi levélírónk.

Továbbá az A4-es papíron a számlát is, amelynek egyharmada üres. Levagdalva egy szép kis noteszt sikerült belőle készíteni. Tudom, hogy én vagyok a hibás, mert mint „vidéki” – azaz nem budapesti – és mint „alacsony iskolázottságúak” közé tartozó, nem vagyok hajlandó a sárga csekkes megoldásról más fizetési módra átállni. Ennek több oka is van. Először is: van ugyan számítógépem, de kimaradtam az iskolából, amikor a vele való bánásmódot oktatták. Másodszor pedig szeretem tudni – naprakészen – hogy mennyi pénzzel gazdálkodhatom.

Ha pedig már csekk, akkor legalább egyszerre érkeznének, megkímélve bennünket a gyakori postára járástól – különösen a mostani, járványveszélyes időszakban. Arra is törekedhetnének a szolgáltatók, hogy a számlák terjedelme minél kisebb legyen, és a papírtakarékosság miatt csak a legszükségesebbeket tartalmazza.

F. T.