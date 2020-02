Este kéregetnek a parkolóban – írja olvasónk

Levélírónk azért fogott tollat, hogy közölje: esténként zavarják a kéregetők a hipermarketek parkolóiban.

A munkám miatt bevásárolni általában csak későn tudok, sokszor este kilenc körül jutok el valamelyik pécsi áruházba. Ilyenkor természetesen már teljesen sötét van, a parkolók sincsenek túl jól kivilágítva. Éppen ezért nagyon ijesztő, amikor a kocsim mellett egyszer csak megjelenik egy koldus, a sötétből bukkan fel, hogy pénzt kérjen. És sajnos ez elég sokszor előfordul. A legtöbb esetben teljesen ártalmatlanok, ha megkérem őket, elmennek, de előfordul, hogy erőszakoskodnak. Férfi vagyok, de egy-egy ilyen találkozás még nekem is elég kellemetlen. Mi van akkor, ha egy nő kerül ilyen helyzetbe?

Napközben ezzel nincsen gond, hiszen a biztonsági őrök elzavarják őket, de ilyen későn már nincsenek ott. Senki nem csinál semmit az ügyben, és úgy tűnik számomra, hogy mások nem is igazán törődnek vele. Nem is tudom, kinek az illetékességi köre ez. Az önkormányzaté vagy az üzleté? Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy megszüntessék ezt a problémát. Ez nem állapot, hogy a hátam mögé pillantgatva kell bepakolnom a kocsiba bevásárlás után. Sajnálom a koldusokat, és ha tudok, adok is nekik pénzt, maga a szituáció zavar. Mert ez tényleg félelmetes, hogy egyszer csak ott teremnek a sötétből. És ahogy mondtam, nem egyszer fordult elő ilyen. Nem tudom, hogyan lehetne megoldani a problémát, de úgy gondolom, hogy ez nem is az én feladatom. Az illetékesek viszont remélem, hamarosan lépnek már valamit az ügyben.

