Miért kell a maszk ellen tiltakozni? – kérdezi olvasónk

Teljesen egyetértek azzal, hogy a buszokról és a vonatokról leszállítják azokat az utasokat, akik nem hajlandók a maszk viselésére – kezdi levélírónk.

Nem is értem, hogy kinek és milyen problémát okoz az, hogy az orrát és a száját el kell takarnia. Akkor is, ha valaki nem hisz abban, hogy ez védelmet jelentene. Mert szerintem semmilyen kellemetlenséget nem okoz, lehet benne levegőt kapni, nem károsítja az egészséget – érthetetlen egyesek ellenállása. Lehet, hogy én már korábban is bevezettem volna a szigorítást, és keményen büntettem volna a szabályt be nem tartókat.

L. T.