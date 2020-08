Olvasói levél: embermagasságúra nőtt a gaz

A napokban több olvasótársam is jelezte, hogy Pécsen sok helyen vannak gazos területek, és senki nem törődik azzal, hogy rendbe tegye azokat.

A sorból a temető sem maradhat ki, mert sajnos ott is embermagasságú gaz nőtt – ezt a napokban vettem észre – olvasható a levélben.

Nemrég voltam kint, hogy rendbe rakjam szeretteim sírhelyét, de nem tudtam megközelíteni, annyira benőtték a növények a területet már rögtön a járda mellett is. Nem vagyok magas, 160 centiméter körül, de a gaz nálam is magasabb volt. Megértem, hogy egy nagy területről van szó, amit rendben kell tartani a munkásoknak, de ilyet akkor sem lehet megengedni. Ekkora gaz nem két nap alatt nőtt ki.

Korábban mindig olyan szépen rendben volt tartva a zöldterület, most miért nincs? A közeli emlékhelyen levágták a füvet, nemrég volt ott koszorúzás is. Én viszont úgy vélem, hogy más helyek is ugyanúgy megérdemlik a gondoskodást, hogy a hozzátartozók méltó körülmények között emlékezhessenek meg elhunyt szeretteikről.

