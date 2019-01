Olvasói levél: napok óta intézzük a semmit

Másnap, január 9-én délelőtt értesítettek bennünket telefonon, hogy menjünk be, a szükséges ügyeket intézni. Így is tettünk, és el is kezdődött a procedúra – pontosabban kezdődött volna, nem tudtunk ugyanis semmit intézni. Felvetődött bennünk a kérdés: akkor miért hívtak be bennünket? Az osztályon nem kaptunk zárójelentést, mert közölték, hogy azt a patológián adják majd ki, ahogy a Halottvizsgálati Bizonyítványt is, amivel aztán majd mehetünk az Anyakönyvi Hivatalba, ahol megkaphatjuk a halotti anyakönyvi kivonatot. Sajnos azonban a patológián se tudtunk semmit intézni.

Ilyenkor, amikor nagy a baj, amikor az ember gyászol, miért idegesítik feleslegesen a hozzátartozókat? Kérdezem: miért hívtak be bennünket a kórházba? A dokumentumok azért kellenek többek között, hogy a közüzemi és egyéb szolgáltatóknál tudjuk intézni a változásokat. Mert sajnos a forintok naponta ketyegnek! Mikor ezt a levelet írom, már két nap eltelt nagyapánk halála óta, de se zárójelentés, se Halottvizsgálati Bizonyítvány.

A feleségem kérelmezte a boncolás mellőzését. Az aláírásra várunk: a dokumentumot csak a patológiai intézet vezetője láthatja el kézjegyével, egy személyben. Ő azonban sajnos nem ért rá, mert vizsgáztatott! Mindezt próbálja is megérteni az ember, ugyanakkor jó lenne, ha azt is figyelembe vennék, hogy mindeközben a mi pénzünk ketyeg! Két napon keresztül intéztük a semmit, és egyelőre nem tudni, mikor kerülhet végre pont az ügyek végére.

