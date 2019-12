Sokasodnak a társasházi gondok – véli a szakember

A Dunántúli Napló Postabontás és SMS-rovataiban megszaporodtak a társasházi tulajdonosok panaszai, észrevételei, javaslatai – kezdi levelét Nagy Emil, a LAKTÁSZ baranyai elnöke.

Több társasházi tulajdonos panaszolja – a DN hasábjain és szövetségünknek is –, hogy már legalább 2-3 éve nem tartott közgyűlést a közös képviselő, társasházkezelő az épületüknek, így nem kapnak tájékoztatást pénzügyi, gazdasági helyzetükről, társasházuk állapotáról. Emiatt megválnának tőle, leváltanák személyét, de hiába próbálkoznak, esélyük sincs rá.

Pedig van rá megoldás, csak igénybe kell venni és nem beletörődni a helyzetbe. A társasházak törvényességi felügyeletét kormányrendelet szabályozza. E szerint azt a település jegyzője látja el. Ez alapján hozzá, illetve hivatalához kell fordulni és panaszt benyújtani a társasház szervezetének elhanyagolt működtetése okán. Azonban olyan ügyben, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye, akkor a bírósághoz, vagy az illetékes hatósághoz kell fordulni (pl. feketemunka, pénzbeni hiány stb.).

Volt olyan olvasói felvetés is, hogy szövetségünk szervezzen karbantartó brigádot, csoportot. Ebben a mai szakemberhiányos állapotban mi is ugyanolyan nehézségekkel küzdünk, mint a javaslattevő. Azoknak a társasházaknak, amelyek tagjaink sorába tartoznak, néhány iparos szakember elérhetőségét meg tudjuk adni.

A tűzvédelemmel kapcsolatos előírások be nem tartása is terítékre került a Postabontásban – az olvasó által jelzett probléma, miszerint a menekülő útvonalon lezárt ajtók fogadták, és a kulcsok is elérhetetlennek bizonyultak, súlyos szabálysértés. Ezt az előírásoknak megfelelően rendezni kell és nem megvárni a bírság kiszabását, vagy egy balesetet.

Természetesen problémák nem mindenhol fordulnak elő, mivel sok a kiválóan működő társasház. Bízom abban, hogy a várhatóan rövidesen megjelenő kormányrendelet részben megoldást hoz az effajta gondokra is.

Nagy Emil, a LAKTÁSZ baranyai elnöke