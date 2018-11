Szegénység vagy rászorultság? Mi alapján jár az ebéd?

„Szegénységi bizonyítvánnyal„ lehetett régen az ingyen konyhán ebédet kapni, illetve a családtagoknak bizonyos alapvető élelmiszert vásárolni.

Van Pécsett egy jó nevű alapítványi kifőzde, amely kezdetben jó kezdeményezésnek tűnt, majd a fizetős igénybevevők elmaradása miatt profilt váltott és jelenleg rászorultaknak biztosít élelmiszerellátást és ebédet. A déli órákban, a sorban álló, jól öltözött, modern frizurás, izomerős fiatal mellett jól megtermett középkorú nők több gyerekkel várakoznak az ebédszállító autóra. (Vannak, akik autóval érkeznek, de szinte mindegyikőjüknek ott van a szájában a cigaretta) Olyan is van köztük, aki innen távozva egy másik ebédosztó helyen szintén felveszi az ebédet. Hasonló a helyzet, amikor kampányfogásként társadalmi szervek osztanak ebédet. A végtelen hosszú sorokból arra következtetnek a járókelők, hogy Magyarországon éhínség van, pedig ugyanezekkel az arcokkal találkozik az ember minden ilyen rendezvényen.

Ennek megakadályozására érdemes visszanyúlni a múltba. Az előző század harmincas éveiben a világon átsöprő gazdasági válság következtében százezrek lettek munkanélküliek és „tántorogtak” ki az országból. Az itt maradt munkanélküliek éhenhalásának megakadályozására az ország bevezette az úgynevezett „szegénységi bizonyítványt”. Ezzel a bizonyítvánnyal lehetett az ingyen konyhán ebédet kapni, illetve a családtagoknak bizonyos alapvető élelmiszert vásárolni. A fent leírtak megakadályozására a rossz emlékeket feltámasztó szegénység szó helyett a „rászorultsági bizonyítványt” kellene bevezetni. Ennek a bizonyítványnak a bemutatásával lehetne a felnőtteknek az ingyen konyhán ebédhez jutni, de csak egy helyen, ahova be van jelentkezve. (A gyermekek pedig vagy az óvodában, vagy az iskolában eddig is hozzájutottak, rászorultságtól függően, ebédhez és más, kiegészítő élelmiszerekhez. Továbbá a rászorultság nem minősülne állampolgári jognak. Csak azok kapnák, akik képtelenek magukat ellátni, vagy semmilyen munkavégzésre nem alkalmasak. Ez is csak részben igaz, mert mindenki számára lehet munkát biztosítani, az egészségi állapotának megfelelőt.

