Amíg a 2012-es évben még átlagosan 34,4 ezer fő volt a 65–74 év közötti foglalkoztatottak száma, addig 2022 első negyedévében már 105,7 ezer fő. A 65–74 éves korosztály foglalkoztatottságában 2015-től évről évre 10-20 százalékos a növekedés. Tudni kell azt is, hogy eközben a korcsoporthoz tartozók száma is emelkedett.

Mindenesetre a mai fiatalok már jobban rákészülnek a nyugdíjas éveikre. Egy friss kimutatás szerint minden második magyar úgy látja, hogy a nyugdíjasok rosszabbul fognak élni néhány évtized múlva, mint most, és az állami nyugdíj nem lesz elegendő a megélhetésre. Abban is 50 százalék biztos, hogy nyugdíjasként továbbra is dolgozniuk kell.