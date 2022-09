Természetesen szabályozott, hogy hol, mikor és milyen szerves trágyát használhatnak a gazdák, de egyébként érdeke is a gazdának, hogy azt minél előbb a földbe dolgozza, hiszen minél tovább hagyja kint, annál inkább csökken a hatása, kevésbé serkenti a talajt.

Amit esetleg alkalmanként érezhetünk a megyeszékhelyen, az a hígtrágya, annak van nagyobb szaga, de azt is rövid időn belül be kell injektálni vagy forgatni a talajba. Ezt a gazdák meg is teszik a már említett okból.



A vetést is befolyásolják a folyamatosan növekvő költségek



A folyamatosan és drasztikusan emelkedő műtrágyaárak azt is erősen befolyásolják, hogy mit vetnek a gazdák. A kukorica és a szója a legköltségesebb növény ilyen szempontból, ezeket tavasszal vetik, és egyelőre bizonytalan, hogy milyen költségei lesznek a termesztésnek. Szóját Baranyában nem is lehet mindenhol termeszteni, mert a dimbes-dombos részeken nem érzi jól magát a növény. Leginkább az Ormánságban, valamint Szigetvár és Mohács környékén vagy a Bólyi járásban vetnek szóját. A legkevesebb kockázata egyébként a napraforgónak van, annak ugyanis kevés a műtrágyaigénye, Baranyában jól ter­meszthető, és maximálisan kizsigereli a talajból azt a csapadék- és a tápanyagmennyiséget, amire szüksége van.