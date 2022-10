Közel húsz­éves fennállása óta még nem működött ekkora kihasználtsággal a komlói uszoda, mint most. Mindez annak köszönhető, hogy a város a környező kisebb és nagyobb településeket is megkeresve felkínálta a lehetőségét annak, hogy oktatási intézményeik, sportegyesületeik stb. is igénybe vegyék a létesítmény szolgáltatásait. És nagyon sokan éltek is az ajánlattal.

Mint Polics József, Komló polgármestere fogalmazott, speciális helyzetben vannak, hiszen a fűtőerőmű vagyonkezelésében működik a komlói sportközpont, aminek része az uszoda is, így az olcsóbb energia biztosított. – A biztos üzemeltetés feltételeit azonban úgy lehet csak megteremteni, ha minél többen igénybe veszik a szolgáltatásokat: a komlói oktatási, nevelési intézmények ezt megteszik, és a város ajánlatát elfogadva, már a környékbeli településekről is érkeznek szép számban gyerekek, diákok, sportolók stb. – emelte ki a polgármester.

Komló vonzáskörzetében ez az egyetlen vízi sportra, úszásoktatásra alkalmas létesítmény, ami nem zárt be, és az idei évben biztosan nyitva is marad. – Mára ott tartunk, hogy 18 éves fennállása óta még soha nem volt ennyire kihasznált a medence, még vannak ugyan szabad helyek, de már egyre nehezebb szabad sávot, illetve időpontot találni – tájékoztatta lapunkat Polics József. Kiemelve, hogy a tapasztalat szerint a komlóiak részéről is egyre nagyobb az érdeklődés az uszoda szolgáltatásai iránt – a növekvő kereslet gazdaságosabbá teszi és egyben garantálja is az üzemeltetést.



Bólyban a kultúra területén járnak elöl jó példával



Míg Komlón a sport, addig Bólyban a kultúra területén járnak elöl jó példával, és igyekeznek megoldást nyújtani azoknak a létbizonytalanságba kerülő együtteseknek, társulatoknak, művészeti csoportoknak, amelyeknek nincs hol előadásaikat, rendezvényeiket megtartani. Hiszen, mint ismeretes, az energiaválság miatt nagyon sok településen bezárják a művelődési házakat, színházakat, kulturális tereket a fűtési időszakra. – Mivel Bóly városa mindig is élen járt a megújuló energia – termálvizes fűtés, napelemek – felhasználásában, így az Erzsébet Vigadó a megszokott nyitvatartással és programokkal várja az érdeklődőket a téli időszakban is. Mindezen túl az intézmény kedvezményes, de reális bérleti díj ellenében, előre egyeztetett időpontban és technikai feltételekkel szívesen befogad olyan vendégjátékokat, amelyeknek a nagyterem, a hatszor nyolc méteres színpadával, 290 fős nézőtérével vagy a 120 fő befogadására alkalmas, hatszor három méteres színpaddal rendelkező kisterem megfelel.

Mint azt Rafa-Gyovai Dániel, az Erzsébet Vigadó vezetője kérdésünkre elmondta, a közelmúltban közzétett felhívásra már vannak érdeklődők, eddig elsősorban Baranya megye területéről.