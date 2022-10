Fontos kérdés, hogy milyen a ház tetőszerkezete, hiszen az esővíz az ereszcsatornából folyik a gyűjtőbe – egy lapos tetőről is lehet vizet nyerni, de sokkal kevesebbet, mint egy sátortetőről, hiszen utóbbinak nagyobb a felszíne. Fontos tudni, hogy a tetőre szerelt napelem nem akadályozza a gyűjtést.

Az egyesület felhívja a figyelmet arra, hogy a megfelelő edényzet is fontos, csakúgy, mint az eresz tisztán tartása, amiről a legtöbben megfeledkeznek. – Évente egyszer ki kell tisztítani az ereszt, hogy akadálytalanul tudjon folyni benne a víz. Barkácsboltban könnyen az ereszre szerelhető tisztítófilterek is kaphatók – tanácsolják.