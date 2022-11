Közeleg a Black Friday, azaz a fekete péntek, ami már nem csak az Egyesült Államokban jelenti a karácsonyi vásárlási szezon kezdetét, hanem világszerte. Ennek megfelelően hazánkban is extra kedvezményeket kínálnak az üzletek – az akciók legújabban nem csupán egyetlen napig, hanem akár hetekig tartanak.

A Black Friday hagyományosan a hálaadás utáni első péntek, ami idén november 25-e, de sok üzletben már megkezdődtek a leárazások. A legfrissebb felmérés szerint idén a ruhaneműk, cipők és divatkiegészítők lesznek a legkeresettebbek.

Fontos változás, hogy a kedvezményes árakkal való trükközés lehetőségének az idei évtől vége: uniós irányelv alapján 2022. május végétől változtak az árfeltüntetés részletes szabályai. Eszerint a kereskedőnek minden akció esetében fel kell tüntetnie a korábbi árat, amely kizárólag a megelőző, legalább harminc napon belüli legalacsonyabb ár lehet. Az idei Black Friday alkalmával tehát már nem fordulhatnak elő színlelt árcsökkentések, azaz, hogy a leértékelések meghirdetése előtt rövid időre megemelik a termék árát, majd utána abból számítva adják az engedményt, vagy a régi árat visszaállítva, azt tüntetik fel akciósként. Fogyasztóvédelmi szakemberek ugyanakkor arra hívják fel a figyelmet, hogy netes megrendelés, vagy üzletben való vásárlás előtt mindig célszerű összehasonlítani az árakat, mert könnyen előfordulhat, hogy az akciósként hirdetett termék máshol olcsóbban kapható.

Webes vásárlás esetén arra is figyelmeztetnek, hogy a magyar nyelvű honlap vagy a „.hu” végződés nem feltétlenül jelenti azt, hogy hazai kereskedőtől rendelünk. Minden vásárlás előtt kattintsunk a „kapcsolat” menüpontra, mert innen látható, hogy milyen nemzetiségű webáruházban böngészünk. Ha külföldi, akkor amennyiben az áru visszaküldésére kerül sor, félő, hogy a postázás többe kerül majd a terméknél. A webáruházak ellenőrzéséhez érdemes megnézni a jogsértést elkövető e-kereskedőket felsoroló www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalt is. Kiemelten fontos még a fizetési módok áttekintése is: a fogyasztóvédelmi szakemberek szerint a legbiztonságosabb mindig az utánvét.