Ginkoktél házilag: rázva, nem keverve

A világ talán legnépszerűbb koktélját Erzsébet királynő édesen, James Bond rázva, nem keverve, Churchill a „Szahara szárazságával” kortyolgatta. Az eredetileg Martinezként hódító sztárkoktél Martinit otthon is könnyen a szilveszteri koccintás fénypontjává avathatjuk. A klasszikus recept a gin és száraz vermut tökéletes arányú keveréke egy Y formájú pohárban, olívabogyóval vagy citromhéjjal díszítve, később divatba jött a narancs- vagy keserűlikőr, a cukorszirup és a narancshéj is. A híres Vespert, Bond legendás kedvencét is összerázhatjuk (nem keverjük) házilag is 9 cl gin, 3 cl vodka és 1,5 cl Lillet Blanc (francia likőrbor) segítségével.