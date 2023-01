A turizmusba bekapcsolják a szombathelyi piacot is

– Két éve nyitott ki a felújított szombathelyi piac. A régi két épületet összeépítettük, míg a szabadtérit megszüntettük és parkolót létesítettünk – említette Polákovics Marietta, a szombathelyi vásárcsarnok vezetője. Mint megtudtuk, a szombathelyi csarnok felújítása csökkentett üzemmódban történt, vagyis le kellett faragni a költségeket, így kihúzták a fűtésfelújítást, a napelemek telepítését. A tervekről elmondta, hogy januárban felveszik a kapcsolatot az osztrák utazási irodákkal, ugyanis egy olyan szombathelyi csomagot állítottak össze, ami a bevásárlóturizmust erősítené. A program egy szombathelyi idegenvezetést is tartalmaz több megállóval, ebbe kapcsolódna be a szombathelyi vásárcsarnok is.