Az országos tendencia azonban ránk is vonatkozik, Pécs, mint egyetemi város jól leköveti Győr, Debrecen, Veszprém vagy Székesfehérvár példáját, ahol az egyetemisták aktuális létszáma nagyban befolyásolja a keresletet, így az árakat is. Igaz, a többi nagyvárosnál mélyebbről indulva: a 2015-ös KSH-statisztika szerinti 69 ezer forintos dél-dunántúlit a régiós átlag is 15-20, míg az akkor is kiugró Észak-Dunántúl 25-30%-kal is meghaladta. Mára a különbség szinte elolvadt, a 2022 végi pécsi 120-130 ezres átlagár versenyben van a fenti városok díjaiéval.

A legutóbbi felmérések nyomán érdekes új tendencia látszik ugyanakkor kibontakozni: a coviddal formálódni kezdődő új világrend gazdasági és társadalmi kihívásai, illetve a piacra belépő fiatalabb generációk mobilitásra hajlamosabb szemlélete egyre többeket fordít a vásárlás felől a tartós bérlet irányába, hosszabb távon sokkal hangsúlyosabb szerepet ígérve az albérleti piacnak.

Milliós örökpanoráma a hegyről

Ha valaki jó ember, és 12 négyzetméteren is elfér, akkor a belváros peremén már 35 ezerért találhat magának ekkora kiadó szobát. Ám az 50 ezer alatti kategória további két minigarzonnal ki is fújt a pécsi kínálatból, további száz körüli, 40-60 nm körüli lakást 100 ezerig kínálnak, a legtöbbet Uránvárosban és Kertvárosban. A következő lépés 100-200 ezer közöttiek, és itt lépnek be a Mecsek-oldali családi házak is, és meglepően sok a 200, sőt, 250 ezer fölötti lakás, ház is. A tucatnyi félmilliós tetején a csúcstartó egy új építésű, 4. emeleti 3 szobás Penthouse lakás – ha valaki sokallná a 943 ezer forintos havi bérletet, megnyugtathatjuk, 80 négyzetméteres teraszról gyönyörködhet a panorámában.