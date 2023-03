Tavaly év elején írtunk róla, hogy egy időre megpihen a Zselici Csühögő, mivel az almamelléki kisvasút pályája az elmúlt évtizedek alatt erősen elavult.



– Az első ütemben az állomás épülete újult meg, majd tavaly elkezdődött a pálya korszerűsítése, felújítása, amelyre a magyar kormánytól 340 millió forint támogatás kaptunk, ehhez 70 millió forint önrészt biztosított a Mecsekerdő Zrt.

– említette lapunknak a szerdai ünnepélyes átadó előtt Ripszám István, a Mecsekerdő Zrt. vezérigazgatója.

A 122 éves almamelléki kisvasúton teljesen felújították a vasúti pályát, új kültéri, fedett váróteremet hoztak létre, és a vasútállomás épületében a kiállító teret is újragondolták.

– Lehet itt majd bogarászni, csemegézni – mondta a szentlászlói vasúttörténeti kiállítótér tulajdonosa feleségének, mikor megnézték az új almamelléki kiállítóteret. A terem közepén egy nagy terepasztal áll, amely révén betekintést nyerhetünk a 122 éve működő, pezsgő életű Biedermann uradalomba, illetve számos érdekességet tudhatunk meg a családról.



Az ünnepélyes átadón Révész Máriusz, az Aktív Magyarországért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a Mecsekerdő Zrt. mindig jól használja fel az elnyert forrásokat, ez a mostani beruházáson is látszik. Az államtitkár hozzátette, hogy idén a Zselic csodálatos területét népszerűsítik, illetve kiemelte, hogy az induló kerékpáros vándortábor is a Zselic gyönyörű dombjai között halad majd.

Az államtitkár beszédének végére egy különlegességet is tartogatott, megénekeltette a közönséget. Mivel először csak kevesen kapcsolódtak be a közös éneklésbe, így másodszor is rákezdett az Ez a vonat, ha elindult, hadd menjen című kalotaszegi népdalba, amit akkora már többen mosolyogva énekeltek.

Nagy Csaba a terület kormánypárti országgyűlési képviselője megemlítette, több olyan turisztikai beruházást terveznek a térségben, amely még vonzóbbá teheti Baranyát.