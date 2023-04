Tervben az üveg- és italtartó-visszaváltás

Már folyik az előkészítése, hogy a fenti rendszerhez szorosan csatlakozva egyes csomagolásoknál (üveg, alumínium italtartók) már jövőre bevezethessék idehaza is a kötelező visszaváltási díjat; a hozzájárulás annak költségeihez ugyancsak a gyártókat terheli majd.

Az új rendszerhez több határ­idő is csatlakozik. A legtöbb előírást július 1-től kell alkalmazni, ám már április 1-jétől szükséges a regisztráció a koncessziós társaság elektronikus felületén. Május 1-jétől pedig minden érintettnek kérelmeznie kell a hatósági nyilvántartásba vételét. A fent felsorolt termékeket gyártó cégek aktuális feladata, hogy felmérjék, mely termékeik és ügyleteik is lesznek ténylegesen érintettek.

Még az érintettek is keresik a megoldást

Igaz, a regisztrációs időszak csak pár napja kezdődött, ám a cégek egyelőre nem indítottak információs rohamot: cikkünk írásakor több olyan helyi vállalkozás véleményét is ki akartuk kérni minderről, amelyek ilyen termékeket gyártanak, ám mindenütt azt a választ kaptuk, hogy a szabályozás olyannyira új, hogy ők is még csak most ismerkednek vele.