Fontos hozadéka a rendezvénynek az is, azon túl, hogy valós visszajelzést kapnak a hallgatók, hogy olyan készségeket, képességeket tudnak fejleszteni, mint a kapcsolatépítés, a kommunikációs készség, valamint az önálló, proaktív lehetőség keresése. Ezekről a képességekről Bedő Zsolt azt mondta, hogy a munkaerő piacon manapság ezek a legértékesebb paraméterei egy jó munkavállalónak.

Fotó: Löffler Péter

Érdemes megemlíteni, hogy a fordított állásbörze nemcsak a hallgatóknak, hanem a munkadóknak is jó lehetőség, hiszen közvetlen hozzáférést kapnak a hallgatókhoz. Az innovációs igazgató azt is elmondta, hogy teljesen más ez a rendezvény, mint egy szimpla munkaerőpiaci expo. Egy olyan börzén, mint az iEXPO a hallgatók meg tudnak mutatkozni a szakmai munkában. Az a legjobb egy cég számára, amikor oda tudnak lépni egy projekttel rendelkező csapathoz, akiken látják, hogy mennyire csillogó szemekkel adják át a projektet, látják a szakmai tartalmat, és ez sokkal többet elárul arról, hogy milyen is egy adott hallgató.

A rendezvényen úgynevezett “unicoin” lapkákat adtak a szakértők az általuk legígéretesebbnek vélt csapatnak. A legtöbbet összegyűjtő három csapat pedig külön díjazásban is részesült, illetve több cég készült különdíjjal is a számára leginkább értékes projekt számára.