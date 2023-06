– Térjünk rá egy másik régiós kérdéskörre: a közlekedésre. Az autópálya már jó ideje eléri Baranyát, de kelet-nyugati úttervekről, illetve a horvát határig tartó gördülékeny autózásról sem feledkezhetünk meg.

– Dél-Dunántúlon olyan közlekedési fejlesztések indultak be, amik megváltoztathatják Baranya pozícióját, akár itt, a nagyobb régióban, de a határon túl is. Logisztikai szempontból Baranya vármegye, Pécs és környéke abszolút nyertes lesz. A Pécs és Eszék közötti közvetlen gyorsforgalmi összeköttetés 2024 végére meglesz, a jövő év első negyedévében el fog készülni az M6-os Bóly és Ivándárda közti szakasza.

Pélmonostorig a jövő év elejére készen lesznek a gyorsforgalmi úttal a horvátok is, és a Pélmonostor és az országhatár közötti összeköttetést is jövő év végére meg fogják építeni. Tehát 2024 végére Pécs és Eszék között egy közvetlen gyorsforgalmi út összeköttetés létrejön. Ez hatalmas lendületet fog majd adni nem csak a város, de a térség gazdasági fejlődésének is. Az M60-asnak Barcs fele történő meghosszabbításán is dolgozunk annak érdekében, hogy ott még egy határmetszés létre tudjon eljönni.

Ami a kelet-nyugat irányú forgalmat illeti, a mohácsi Duna-híd építése kapcsán jó hír, hogy rendelkezünk a tervekkel, az építési engedéllyel, úgyhogy reméljük, hogy a gazdasági helyzet engedni fogja, hogy ezt a nagy beruházást is megindítsuk. Ennek az építési ideje nagyjából három esztendőt fog igénybe venni, de mivel a szerbekkel megállapodtunk a hercegszántói határátkelőhely fejlesztéséről, ezért gyakorlatilag a mohácsi Duna-híd megépítésével Szerbia és a Vajdaság irányába is kap egy összeköttetést Pécs és környéke.

– Amikor legutóbb találkoztunk, akkor azt ígérte, hogy jön még Baranyába, merthogy lesznek itt még beruházások. Tartotta a szavát – begyűjthetünk-e egy újabb ígéretet?

– Tudja, mindig az első lépés a legnehezebb akkor, amikor egy új, szűz területre akar az ember beruházást odavinni. Az infrastruktúra egy dolog, a szakképzett munkaerő egy másik dolog, de az úgynevezett ökoszisztéma, tehát az üzleti-beruházói-vállalkozói környezet is fontos a beruházók számára.

Sokszor azt gondolnánk, hogy valaki szeretne első lenni, meg egyedüli, meg a legnagyobb, mert akkor majd ő keres a legtöbbet, és neki lesznek a legjobb dolgozói. De ez nem így van a beruházóknál. Ők szeretik azt látni, hogy van egy jól működő beruházói közeg. A Seiren azért fontos, mert ez egy piacvezető vállalat, és ha a Seiren sikeres tud itt lenni, akkor majd az autóipari szereplők felfigyelnek arra, hogy itt ez a térség, itt érdemes nekünk is befektetni, és akkor a beruházás-ösztönzés már sokkal könnyebb lesz.

– De azért ehhez kell kormányzati szándék is.

– Ez abszolút megvan. Fogunk új ipari parkot kialakítani a térségben annak érdekében, hogy az infrastrukturális adottságok meglegyenek. Van egy nagyon fontos kiegyensúlyozási törekvésünk: ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, a már meglévő erős gazdasági térségek az ország északi felében vannak inkább. Sajnos az ország déli részét, be kell látnunk, hogy mindenfajta igyekezetünk ellenére, még nem sikerült beruházásokkal benépesíteni. És persze a paksi beruházás fontos lesz, de az nem egy klasszikus termelő beruházás. Ezért nagyon komoly törekvés van arra, hogy ezt a térséget is bevonjuk a beruházások vérkeringésébe.