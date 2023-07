A gazdálkodók folyamatosan végzik a tarlóhántást, gyommentesítést, szalmabetakarítást is. Az árpa aratása befejeződött, a búzáé 85-90 százalékban kész, és a többi betakarítás (rozs, triticale, tavaszi árpa, magborsó, zab) is zajlik ezekben a hetekben.

A gazdáknak most nem csak a rossz termésminőség miatt kedvezőtlen a szezon, hanem az eladási árak miatt is, amely idén az ukrán gabona közép-európai terjeszkedése miatt a mélyponton van. Tavaly 14200 forint volt a búza mázsája, most pedig jó esetben 6000-6200-ért el tudják adni a gazdálkodók. Az árpa ára a tavalyi 12000 forintról 4500-ra zuhant, de a rossz hektolitersúly miatt volt, aki kénytelen volt 3500-ért eladni az árpát.