A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatója szerint utóérők esetében, mint például a banán és az avokádó, a termést még éretlenül takarítják be és csak a fogyasztás előtt érlelik be. Nem utóérő termékek esetében pedig, mint amilyen a narancs, a már érett gyümölcsöt tárolják be.

– Az érés leállítása, lelassítása alapvetően hűtéssel, valamint a tárolóban lévő levegő összetételének szabályozásával érhető el. A tárolás során egyrészt meg kell akadályozni, hogy a gyümölcs vizet veszítsen, fonnyadjon, másrészt meg kell védeni a romlást, penészedést okozó gombáktól – emelte ki a Nébih.

Mindezek érdekében a tárolási hőmérséklet, a páratartalom beállítása mellett fertőtlenítőlemosást is szoktak alkalmazni forró vízzel, illetve szódabikarbónás, timsós vagy klóros vizes áztatással. Ezenkívül kifejezetten erre a célra engedélyezett gombaölő szerekkel is kezelik a gyümölcs héját, illetve van, hogy arra egy vékony viaszbevonat kerül, ami gátolja a gyümölcs légzését, megakadályozza a fonnyadást és a gombák bejutását a héj szövetébe.