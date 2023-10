Igazából két ok miatt ragadtunk le a csarnokban. Az egyik az új tárlat, a másik a gesztenye. A kiállítás, valamint a finom csemege iránt is nagy volt az érdeklődés. Előbbi esetében már iskolás csoport is érkezett, hogy többet megtudjanak a sok tévhittel körüllengett hasznos élőlényekről. És a gesztenyéket is kínáló árusoknál is sokan álltak sorba, hogy nagy kanállal merítsenek ebből a szuper gyümölcsből.

Mondhatjuk, hogy a gesztenye ilyen nagy számú jelenléte a piacon, már tényleg azt jelenti, hogy itt az ősz, arról nem is beszélve, hogy sütőtököktől is roskadoznak már az asztalok.

Kinek mi jut eszébe, hogyha meghallja azt a szót, hogy gesztenye? Nekem elsőre a gesztenyepüré, amely apai nagymamánknál mindig az ebéd után következett mint desszert, a legfinomabb tejszínhabbal. A sült gesztenye nálunk annyira nem volt jellemző. Egy halvány gyerekkori emlékem van arról, hogy valaki éppen bevagdosta a gesztenyék héját, de hogy az íze akkor milyen volt, vagy ízlett-e, arról fogalmam sincs.

Pécsre kerülve találkoztam újra szelídgesztenyével, ami itt nagy népszerűségnek örvend, amit az is bizonyít, hogy a vásárcsarnokban megannyi asztalon feltűnik, hogy aztán hazavigyük, bevágjuk a héjukat, fél órára beáztassuk, majd rátegyük egy sütőpapírral bélelt tepsire, és a 200-220 fokra előmelegített sütőbe helyezzük addig, ameddig a bevágások szépen szétnyílnak, a gesztenyék pedig megpirulnak.