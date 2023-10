Mi a választottbíráskodás?

A választottbíróság egy olyan jogintézmény, amit két vagy több fél választ annak érdekében, hogy vitás ügyeket vagy konfliktusokat rendezzenek. Ez azt jelenti, hogy a felek együtt állapodnak meg abban, hogy egy sajátos testület, azaz a választottbíróság fogja megoldani a vitát, és nem a hagyományos, állami bíróság.

A szakértők elmondták, az államok is lehetnek a magánjog alanyai, s bizonyos, gyakran a nemzetközi kereskedelem vagy beruházások területét érintő vitában előfordulhat, hogy egy állam és egy magánszemély, jellemzően egy cég áll egymással szemben. Ilyenkor felmerülhet a kérdés, hogy az állam állami mivoltát akár visszaélésre is felhasználhatja az adott ügyben, így a külföldi gazdasági szereplőnek biztonságosabbnak tűnhet egy választottbírói fórum felkérése, azonban az előnyök mellett hátrányai is lehetnek ennek.