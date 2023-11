A hidegebb idő ellenére a gasztronómia katedrálisa külső részén is sok árus volt, akik alaposan beöltöztek, forró italt kortyolgattak és meleg ételt fogyasztottak: a hagyományos hurka-kolbász kombót mustárral, kovászos uborkával és egy szelet kenyérrel, meleg péksütit vagy éppen kürtőskalácsot. Kicsit olyan volt, mintha egy karácsonyi vásárban lettünk volna, és ehhez a hangulathoz az is hozzájárult, hogy a színes csomagolású szaloncukrok is fel-fel fedezhetők voltak az asztalokon.

Sokan mondják, hogy a csípős ételek télen felmelegítenek. A csípősről először általában a chilipaprikák jutnak eszünkbe, de a fokhagyma, a fahéj és a gyömbér is nagyon egészséges. A vásárcsarnokban most mi az utóbbi nyomába eredtünk, ami nagy népszerűségnek örvend ebben a hideg időszakban is, és rendkívül változatosan felhasználható. Tehetjük levesekbe, húsételekbe, süteményekbe, de készíthetünk belőle teát is, valamint frissen, őrölten vagy olajformájában is magunkhoz vehetjük.

Sokoldalúsága nemcsak felhasználási módjaiban rejlik, hanem gyógyhatásaiban is: gyulladáscsökkentő, köhögéscsillapító, gyomornyugtató, és különösen előnyösen hat, ha megfázunk vagy éppen elkaptuk az influenzát, hiszen a gyömbérben vírus- és baktériumellenes hatóanyagok is találhatók, izzasztó hatása is van, és még a lázat is csökkenti.

Annyi minden készíthető belőle – az egyik kedvencünk a gyömbértea. Az elkészítése egyszerű: elsőként forraljunk egy lábosban 1 liter vizet 1 rúd fahéjjal, amit két percig főzzünk, majd húzzunk le a tűzről. A 60 gramm gyömbért alaposan mossuk meg, de ne pucoljuk meg – közvetlenül a héj alatt találhatók a legnagyobb koncentrációban az illóolajok. Reszeljük bele a forró fűszeres vízbe, adjunk hozzá 4 evőkanál mézet, 1 szál citromfüvet és 1 darab citrom kifacsart levét. Ezután fedjük le a lábast, hagyjuk állni 10 percet, és utána már csak annyi dolgunk van, hogy leszűrjük, kancsóba töltsük, citromkarikákat tegyünk bele, illetve citromfüvet, és már szürcsölhetjük is. Persze pohárból, bár olyan finom, hogy a kancsóból ivás sem lenne akadály.