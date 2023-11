– Védekezünk az aszály ellen, hiszen minden változik és ez most az egyik legnagyobb probléma. Aszálymonitoring állomások telepítése történt az egész országban, nagyszerű eredményeket tudunk produkálni ezzel a berendezéssel. Öntöző vízügy lettünk, és folyamatosan védekezünk a helyi vízkár és a vízminőségi károk ellen is – sorolta fel Bencs Zoltán.

Ezen kívül elmondta, hogy feladataik közé tartozik még az árvízvédelem is, valamint vízgyűjtő gazdálkodási üzemrendet is létrehoztak. Homokzsák gyártó gépsor is működik náluk, valamint az Ős-Dráva programra is büszkék. Majd Lovretity Mária nyugalmazott osztályvezető és Szappanos Ferenc nyugalmazott igazgató visszaemlékezéseit hallgathattuk meg. Az éghajlati jellemzőkről, meteorológiai, hidrológiai szélsőségek alakulásáról a DDVIZIG működési területén Horváth Gábor osztályvezető beszélt. Az elmúlt évtizedek adatait tekinthettük át árvizes és aszályos időszakok szempontjából.

Mosonyi Zoltán osztályvezető és Lőrincz Gábor szakaszmérnök pedig az elmúlt évek legjelentősebb drávai árvízéről beszéltek, ami 2023. augusztusában volt.