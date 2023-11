A Halloween térhódítása után a Black Friday-nak is egyre többen hódolnak hazánkban is. A bevásárlónap az internetes áruházak által terjedt el néhány éve a hazai piacon, majd az akcióval egyre több bolt és szolgáltató is élni kezdett. Idén hivatalosan november 24. péntek a napja, de manapság már az egész november, sőt az adventi időszak is az akciókról, vásárlásról szól. Pécs bevásárlóközpontjaiban is a november és a december a legerősebb hónap, ekkor keresik fel legtöbben a boltokat. Ottjártunkkor, a hétköznap délelőtt ellenére is sokan voltak, nem csak kisgyerekesek vagy idősek. Vannak, akik már most megveszik a karácsonyi ajándékot, mint mondták, a cél, hogy ne a legnagyobb tumultusban kelljen az üzleteket járni.