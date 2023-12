Természetesen a szaloncukor kelendő volt, meg a narancsokat és a mandarinokat is kapkodták, de sokan szerezték be a sárgarépát, a karalábét, a petrezselymet, amelyek biztos, hogy a húsleves hozzávalói lesznek. Egy idős hölgy épp panaszolta egy eladónak, hogy az unokája nem szereti a halászlevet, amire az eladó annyit válaszolt, hogy ne aggódjon, majd fogja. Ezzel a kijelentéssel én is egyetértettem. Azonban van még egy étel, ami igen megosztó az emberek körében, az pedig a kocsonya. Vannak, akik nagyon szeretik, és vannak olyanok, akik nagyon nem.

Mielőtt elindultunk volna a kocsonya nyomába, felhívtam édesapám, hogy megkérdezzem mi szükséges a számára ennyire kedvelt ételbe, így tudtam megfigyelni, hogy fogyott a pultból köröm, csülök, fül, hiszen a sertésnek a zsíros, bőrös részei kellenek, hogy plusz adalékanyag nélkül dermedjen meg a kocsonya. De került a kosarakba egy másik fontos hozzávaló is, füstölt hús.

És mi szükséges még a kocsonyához? Sok-sok fokhagyma, apukám 3-4 fejet is megpucol és hozzáad főzéskor az ételhez. Miután mindent beletesz egy lábasba, addig önti fel vízzel míg ellepi a hozzávalókat, megsózza, és innentől kezdve 10-11 órán keresztül hagyja rotyogni, hogy jól kiengedjenek a zsiradékot. Amint ez a hosszas főzés megvolt, edényekbe, tálakba szedi az ételt, és hideg helyen hagyja megdermedni, ami általában egy fél nap. Dermedés után pedig nincs más dolga az embernek, mint fogyasztani, de előtte érdemes a kocsonya tetejét megszórni egy kis pirospaprikával. De ahány ház, annyiféle elkészítési mód létezik.