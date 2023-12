Huszonöt építési telket alakított ki a görcsönyi önkormányzat, melyekre van is érdeklődés, hiszen a falu legjobb fekvésű részén, a keleti oldalon, a lakópark folytatásában találhatók a területek. Kőszegi Tamás, Görcsöny polgármestere elmondta, az első telek már el is kelt, januárban indítják a közművesítését, és további hét telek közművesítését is elvégzik. A községvezető külön örömmel fogadta, hogy egy család vásárolta meg a telket, ők egyébként a Balaton mellől érkeznek, és Baranya vonzereje is közrejátszott a döntésükben.

Mint lapunkban is beszámoltunk róla, Görcsönyben az elmúlt években több családbarát beruházás valósult meg. Az önkormányzat a Magyar Falu Programban nyert támogatásból tavaly egy új játszóteret épített a sportpálya mellett.