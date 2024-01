A vármegyénkben is jelen vannak a különböző élelmiszerláncok áruszállítói, akik a boltokból összeállított rendeléseket házhoz szállítják a vevő által kiválasztott időpontban. Ez a lehetőség nehezen mozgó idősek vagy kisgyermekesek számára is jó alternatíva, időt és energiát spórolhatnak meg vele. Ám nem csak ételt rendelhetünk házhoz. Az üzletek nagy része ugyanis rendelkezik online webáruházzal, melyek virágkorukat élik. Ezeken az oldalakon esetenként kedvezményekkel is várják a vásárlókat, s egy meghatározott kosárérték fölött a házhoz szállítás díját is elengedik.