Az első tavaszias napsugarak kicsalogatták a motorosokat az utakra. Egyre többen gurítják ki kétkerekű járgányaikat a garázsból, és indulnak el felfedezni a közeli-távolabbi tájakat. A motorkerékpár a szabadság jelképe, de sok veszélyt hordoz magával.



– Elindulás előtt fontos, hogy a járművet felkészítsük a téli pihenő után, de nem elég leporolni a motort, a műszaki állapotát is ellenőrizni kell, így az akkumulátor töltöttségét, a világítóeszközöket, a gumiabroncsok állapotát, gumi nyomását, a fékbetéteket, a fékfolyadékot – mondta el lapunk megkeresésére a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.



Nagyon fontos, hogy a motorosok ne csak a járművet, hanem magukat is felkészítsék a közlekedésre, hiszen a több hónapos kihagyást követően a járműkezelésben hiányosságok merülhetnek fel. Mielőtt elindul a motorosszezon, érdemes forgalommentes helyen gyakorolni a legfontosabb manővereket, az elindulást, a gyorsítást, a kikerülést, fékezést, kanyarodást és megállást.



– Még egy rutinos motorosnak is megéri elgondolkodnia azon, hogy a téli kihagyás után egy vezetéstechnikai képzéssel felfrissítse a tudását. Érdemes élni a lehetőséggel, mert egy-egy jól be­gyakorolt mozdulat akár életet is menthet. – A rendőrség keretein belül vezetéstechnikai tréningen való részvételre nincs lehetőség, azonban a keretein kívül több lehetőség is van arra, hogy tréningen vegyenek részt. Érdemes az interneten utánanézni – tették hozzá.



Külön jogszabály nem szabályozza a kötelező felszerelést, mint például a kerékpárosoknál. A védőfelszerelések sem kötelezők, csak ajánlottak. Egyedül a bukósisak használata kötelező, míg a térdvédő, könyökvédő, protektorral ellátott gerincvédő, motoros kesztyű és motoros csizma ajánlott.





Fontos a sebesség megválasztása

A motorkerékpárral közlekedők baleseti kockázata átlag feletti, hiszen nem védi őket karosszéria, csak a motoros védőruházat és bukósisak. A motorosszezon kezdetén jellemző, hogy a többi jármű vezetője nem veszi észre a motorkerékpárral vagy segédmotoros kerékpárral közlekedőket, és nem adnak részükre elsőbbséget. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy motorozás közben mindenki a saját tempójában közlekedjen, persze a sebességhatárokat betartva. Mindig megfelelő oldaltávolságot kell tartani, hogy az előzendő jármű vezetője időben észrevehesse az előzési szándékot.



Mindig számítani kell arra, hogy bármelyik pillanatban hirtelen kell fékezni, esetleg vészfékezés közben ki is kell valamit kerülni. A helyes követési távolság megválasztása nagyon fontos, de emellett mindig úgy kell motorozni, hogy legyen menekülő útvonal. Hirtelen veszélyhelyzet esetén nem az akadályt kell nézni, hanem a menekülő útvonalat kell keresni, tették hozzá a rendőrök.