Drón adta meg a GPS-koordinátákat a helikopternek

– Most néztük át drónnal a területet, hogy van-e még olyan rész, amelyik nagyon izzik – említette meg lapunknak a helyszínen a Baranya Megyei Polgárőr Drónpilóták segítője. – Észak felé a hőkameránk 160 fokos területet mért, ott még nagyon izzik, míg a többi terület 50-60 fokra visszahűlt – tette hozzá.

Mint megtudtuk, tegnap attól tartottak, hogy a fenyves be is belekap a tűz, ami még nagyobb bajt okozott volna. A hőkamerás drónnak itt is fontos szerepe volt. A helyszínre érkező honvédségi helikopter, amely Orfűről hozta a vizet, a drón által meghatározott GPS-koordináta területre öntötte a vizet, így sikerült megakadályozni, hogy a fenyvesek felé, illetve a lakóövezet felé terjedjen a tűz. Úgy tudjuk a honvédségi helikopter ötször fordult, és egy forduló alatt 10 köbméter vizet szállított.