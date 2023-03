A baranyai kisváros polgármestere, Zádori János és társai ellen 2016-ban azért indult eljárás, mert a vád szerint a polgármester birtokában is lévő cég jogtalanul igényelt támogatásokat egy sellyei tyúktelep fejlesztésére. A vállalkozás ezzel 714 millió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek, az ügyben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal polgári jogi igényt is beterjesztett, mert egy beszerzésnél olcsóbb technológiát használtak. A polgármestert azzal is megvádolták, hogy fiktív számlát állított ki, illetve fiktív szerződést kötött. Az ügyben ugyan született ítélet, de a Pécsi Ítélőtábla tavaly eljárási hiba miatt új eljárásra kötelezte az első fokon eljáró Szekszárdi Törvényszéket.