Szinte minden éven történik az országban olyan tűzeset, amelyet a feldíszített fa vagy az adventi koszorú okoz. A baranyai régióban is számoltunk már be ilyen esetekről: még 2022-ben egy Hársfa úti háromlakásos sorház egyik lakásában keletkezett a tűz, és az oltás közben a tűzoltók egy holttestet is találtak.