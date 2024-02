Két alkalommal riasztották a szigetvári hivatásos tűzoltókat szombat délután, miután Szentlőrincen, a 6601. számú út mellett, illetve a Szőlőhegyen tűz keletkezett. Előbbi esetén hatszáz, utóbbinál négyszáz négyzetméteren égett az aljnövényzet. A 6601-es úti káresetnél a szentlőrinci önkéntesek is segítették az oltást. A tűz egyik helyen sem okozott kárt, nem terjedt át semmire.

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltóinak szombat délután Pécsett kellett beavatkozniuk, miután gazos, bokros terület gyulladt ki a Kiss János utcában. A körülbelül kétszáz négyzetméteren égő lángokat a tűzoltók vízsugár és kézi szerszámok segítségével oltották el.

A villányi és siklósi hivatásos tűzoltók Oldon, a Béke utcában egy közel két hektáros területen oltották el az aljnövényzetet. Kár itt sem keletkezett.

Növényi hulladék égetése miatt égett le másfél hektár terület Magyaregregyen vasárnap délelőtt. A tüzet kerti hulladék elégetése miatt gyújtották, majd a feltámadó szél miatt a tűz elterjedt, meggyújtotta a száraz aljnövényzetet. A komlói hivatásos tűzoltók kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel eloltották a lángokat.

Kéménytűz Pécsett

Lerakódott korom izzott egy társasházi kéményben szombat este Pécsett, a Szigeti úton. A tetőről felszálló füst miatt öten elhagyták az épületet, míg a tűzoltók átvizsgálták a tetőteret és a kémény környezetét. A tűz szerencsére nem terjedt át másra. Az egység eltávolította a kéményből az éghető anyagot, majd hőkamera segítségével átvizsgálták a kéményt, mely folyamatosan hűlt vissza. Lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, személyi sérülés nem történt.

Soha ne használj égésgyorsítót!

Vasárnap kora reggel Véménden, egy családi házban keletkezett tűz. Mikor a tulajdonos be akart gyújtani a fatüzelésű kályhába, benzint locsolt a tűztérbe, hogy könnyebben begyulladjon. Vélhetőleg a benzin gőze lobbant be, ami felgyújtotta a kályha környezetében lévő berendezési tárgyakat, illetve a fűtéshez használt fát. A mohácsi és véméndi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor a tulajdonos már kijött a házból. Az egység áramtalanította az épületet, valamint eloltotta a tüzet. A tűzoltók hőkamerával átvizsgálták az ingatlant. A tűz nem terjedt tovább. Az egység kiérkezése előtt a szomszéd próbálta eloltani a tüzet, eközben megégett az alkarján, míg a tulajdonos némi füstöt lélegzett be. A mentőszolgálat szakemberei megvizsgálták, ellátták őket. A ház érintett helyisége lakhatatlan lett, a tulajdonos a rokonokhoz költözött, amíg helyre nem hozzák az ingatlant.

Mosógép kapott lángra Sásdon

Kigyulladt egy mosógép vasárnap délután Sásdon, a Fáy András utcában. A társasház második emeletén, működés közben kapott lángra a berendezés, melyet a sásdi hivatásos tűzoltók előbb kivittek az épületből, majd egy gyorsbeavatkozó sugárral eloltották. Az egység ezután kiszellőztette az érintett lakást, illetve a lépcsőházat is. Személyi sérülés nem történt - számolt be a katasztrófavédelem.